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Posted 7 июля 2023, 11:38

Published 7 июля 2023, 11:38

Modified 7 июля 2023, 11:40

Updated 7 июля 2023, 11:40

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за града до 10 июля

7 июля 2023, 11:38
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за вероятности ухудшения погоды, заявили в региональном УМЧС.

Предупреждение будет действовать с 8 по 10 июля, так как местами ожидаются ливни с градом. Возможны грозы и усиление ветра до 23 метров в секунду.

Жителей Ростовской области призвали быть осторожными в этот период. Добавим, что в последнее время в регионе складывается очень жаркая погода с температурой до 40 градусов.

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На предстоящих выходных должно немного похолодать, но жаркая погода пока сохранится.

Ранее образование смерча на Гребном канале в Ростове засняли на видео очевидцы.

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