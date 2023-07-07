Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Предупреждение будет действовать с 8 по 10 июля, так как местами ожидаются ливни с градом. Возможны грозы и усиление ветра до 23 метров в секунду.
Жителей Ростовской области призвали быть осторожными в этот период. Добавим, что в последнее время в регионе складывается очень жаркая погода с температурой до 40 градусов.
На предстоящих выходных должно немного похолодать, но жаркая погода пока сохранится.
Ранее образование смерча на Гребном канале в Ростове засняли на видео очевидцы.