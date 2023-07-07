Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
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Пожароопасность пятого класса ожидается 7 и 8 июля. Это охватывает сразу несколько районов, в том числе в Приазовье.
Высокая пожароопасность затрагивает Милютинский, Обливский, Морозовский, Тацинский, Белокалитвинский, Советский, Боковский районы. Также это касается Орловского, Зимовниковского, Дубовского, Заветинского и Ремонтненского районов.
Напомним, что в последнее время в регионе сложилась очень жаркая погода с температурой до 40 градусов. Однако на выходных может немного похолодать.
Ранее поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня.