rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:11

Published Сегодня, 14:11

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Изображение материала

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за угрозы пожаров

7 июля 2023, 14:11
Фото: 1MI
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за угрозы пожаров
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности, сообщили в региональном УМЧС.

Пожароопасность пятого класса ожидается 7 и 8 июля. Это охватывает сразу несколько районов, в том числе в Приазовье.

Высокая пожароопасность затрагивает Милютинский, Обливский, Морозовский, Тацинский, Белокалитвинский, Советский, Боковский районы. Также это касается Орловского, Зимовниковского, Дубовского, Заветинского и Ремонтненского районов.

Из-за непогоды в Ростове до 30 мая продлили режим повышенной готовности
Узнать подробнее

Напомним, что в последнее время в регионе сложилась очень жаркая погода с температурой до 40 градусов. Однако на выходных может немного похолодать.

Ранее поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня.

Читайте также:
В Сети появилось видео пожара на Мариупольском шоссе в Ростовской областиВ Сети появились кадры с пожаром в поселке Богудония в Таганроге 1 июляПолиция рассказала, что произошло во время стрельбы и пожара в Шахтах днем 29 июня
#Илья Протвинов#Пожар#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Штормовое предупреждение#Пожары#Приазовье#Пожароопасность#Районы#Обливский район#Милютинский район#Морозовский район#Белокалитвинский район#Советский район#Орловский район#Боковский район#Зимовниковский район#Дубовский район#Ремонтненский район#Заветинский район#Жаркая погода#Температура
Подпишитесь
Губернатор Голубев рассказал Патрушеву о защите Ростовской области от диверсий
Сегодня, 08:10
Замглавы администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ стал Валентин Кукин
Сегодня, 08:06
Власти в Ростове опровергли слухи о жилой застройке в районе Парамоновских складов
Сегодня, 07:04
Власти в Ростове назвали новый срок подачи горячей воды Западному микрорайону
Сегодня, 06:14
В Ростове-на-Дону отправили в колонию блогера Сергея Рулева
Сегодня, 04:58
В рамках дела по статье об убийстве на Сахалине ищут исчезнувшего ростовчанина
Сегодня, 04:44