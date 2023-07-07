Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
В пятницу, 7 числа, температура воздуха поднимется до 38 градусов и будет облачно. Порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.
В субботу воздух прогреется до 32 градусов и пройдут дожди, но ветра уже не будет. В воскресенье максимальная температура составит 30 градусов.
На следующей неделе температура будет становиться все ниже и в понедельник не превысит 24 градусов. Снова ожидаются осадки, которые прекратятся ближе к вечеру.
Ранее град размером с голубиное яйцо обрушился на Ростов-на-Дону днем 4 июля.