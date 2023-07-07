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Сильную жару и дожди пообещали ростовчанам на выходных с 8 июля

7 июля 2023, 05:43
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на выходных, 8 и 9 июля, прогнозируют жаркую погоду и могут пройти дожди, сообщили в Гидрометцентре.

В пятницу, 7 числа, температура воздуха поднимется до 38 градусов и будет облачно. Порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.

В субботу воздух прогреется до 32 градусов и пройдут дожди, но ветра уже не будет. В воскресенье максимальная температура составит 30 градусов.

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На следующей неделе температура будет становиться все ниже и в понедельник не превысит 24 градусов. Снова ожидаются осадки, которые прекратятся ближе к вечеру.

Ранее град размером с голубиное яйцо обрушился на Ростов-на-Дону днем 4 июля.

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