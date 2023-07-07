Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Начальник Главного следственного управления главка МВД России по Ростовской области Михаил Зеленский покинул свой пост. Почему силовик уволился, неизвестно, однако уточняется, что рапорт он написал по собственному желанию.
Свой пост Зеленский занимал с 2018 года. В органах он служит с 1995 года.
1Рнд пишет, что вероятной преемницей Зеленского станет начальница следственной части ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области Юлия Одноралова.
Официальных подробностей об увольнении силовика пока не поступало. Информация уточняется.
Ранее из администрации Ростова уволился глава департамента ЖКХ Алексей Пономарев.