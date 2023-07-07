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Стало известно, почему женщины в Ростовской области рожают так мало детей

7 июля 2023, 09:08
Фото: pxhere.com
Стало известно, почему женщины в Ростовской области рожают так мало детей
В Ростовской области в последние годы фиксируют спад рождаемости, говорится в документах правительства региона.

В прошлом году родились 32,8 тысячи детей, годом ранее — 35,8 тысячи, в 2020 году — 36,5 тысячи. Власти называют несколько факторов такой ситуации:

  1. Люди решают позже заводить детей из-за экономической ситуации, в том числе из-за высоких цен;
  2. Объективное старение населения;
  3. Изменение нравственных установок по отношению к семье, заключению
    браков.

В 2022 году на 29,5 тысячи браков приходилось 20,1 тысячи разводов, а это 68%.

Ситуация влечет за собой снижение рождаемости, так как воспитание детей будет происходить в неполных семьях.

Аксай остался без родильного отделения из-за низкой рождаемости
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«Наибольший спад рождаемости отмечен по вторым детям. Население сознательно не реализует свой естественный потенциал, ограничивая деторождения», — говорится в документе.

Ранее Аксай остался без родильного отделения из-за низкой рождаемости.

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#Илья Протвинов#Дети#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Рождаемость#Экономическая ситуация#Цены#Нравственные установки#Старение населения#Браки#Разводы#Неполные семьи#Родильное отделение#Аксай#Вторые дети
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