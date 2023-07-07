Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
В прошлом году родились 32,8 тысячи детей, годом ранее — 35,8 тысячи, в 2020 году — 36,5 тысячи. Власти называют несколько факторов такой ситуации:
В 2022 году на 29,5 тысячи браков приходилось 20,1 тысячи разводов, а это 68%.
Ситуация влечет за собой снижение рождаемости, так как воспитание детей будет происходить в неполных семьях.
«Наибольший спад рождаемости отмечен по вторым детям. Население сознательно не реализует свой естественный потенциал, ограничивая деторождения», — говорится в документе.
Ранее Аксай остался без родильного отделения из-за низкой рождаемости.