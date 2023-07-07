Ситуация влечет за собой снижение рождаемости, так как воспитание детей будет происходить в неполных семьях.

В 2022 году на 29,5 тысячи браков приходилось 20,1 тысячи разводов, а это 68%.

В прошлом году родились 32,8 тысячи детей, годом ранее — 35,8 тысячи, в 2020 году — 36,5 тысячи. Власти называют несколько факторов такой ситуации:

«Наибольший спад рождаемости отмечен по вторым детям. Население сознательно не реализует свой естественный потенциал, ограничивая деторождения», — говорится в документе.

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