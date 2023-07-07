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Тело молодого человека выловили из водоема в Ростовской области

7 июля 2023, 18:11
Фото: 1MI
В Гуково Ростовской области тело парня выловили из местного водоема
В Гуково Ростовской области тело парня выловили из местного водоема, пишут СМИ.

Утонувшего парня достали из воды рядом с пляжем Скалистого карьера недалеко от Гуково. Очевидцы рассказали, что днем 7 июля туда прибыли водолазы. Из водоема они достали тело молодого человека. После этого всех отдыхающих попросили покинуть пляж.

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«Ростов.ру» пишет, что утонувшему было не больше 30 лет. При каких обстоятельствах он погиб, пока неизвестно.

В МВД инцидент пока никак не комментировали. Информация по нему уточняется.

Ранее в реке Дон обнаружили тело кандидата в ЗСРО и гордуму в Таганроге Андрея Кудрявцева.

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