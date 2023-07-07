Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
Утонувшего парня достали из воды рядом с пляжем Скалистого карьера недалеко от Гуково. Очевидцы рассказали, что днем 7 июля туда прибыли водолазы. Из водоема они достали тело молодого человека. После этого всех отдыхающих попросили покинуть пляж.
«Ростов.ру» пишет, что утонувшему было не больше 30 лет. При каких обстоятельствах он погиб, пока неизвестно.
В МВД инцидент пока никак не комментировали. Информация по нему уточняется.
Ранее в реке Дон обнаружили тело кандидата в ЗСРО и гордуму в Таганроге Андрея Кудрявцева.