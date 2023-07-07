Утонувшего парня достали из воды рядом с пляжем Скалистого карьера недалеко от Гуково. Очевидцы рассказали, что днем 7 июля туда прибыли водолазы. Из водоема они достали тело молодого человека. После этого всех отдыхающих попросили покинуть пляж.