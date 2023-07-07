Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
«Батайское время» со ссылкой на источник пишет, что тело повешенной девушки оказалось в шкафу ее комнаты. Кто это мог сделать, пока неизвестно.
«Происшествие случилось в Гуково, тело обнаружили родители. Известно, что девочка училась в восьмом классе», — пишет издание.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Официальной информации об этом не появлялось, она уточняется.
До этого в Ростовской области в Кагальнике 24 мая обнаружили тело погибшей девушки. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.