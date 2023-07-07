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Тело повешенной школьницы нашли в шкафу в Ростовской области

7 июля 2023, 12:53
Фото: pxhere.com
Тело школьницы нашли в шкафу в Ростовской области
В Ростовской области в квартире обнаружили тело 14-летней девушки, сообщают СМИ.

«Батайское время» со ссылкой на источник пишет, что тело повешенной девушки оказалось в шкафу ее комнаты. Кто это мог сделать, пока неизвестно.

«Происшествие случилось в Гуково, тело обнаружили родители. Известно, что девочка училась в восьмом классе», — пишет издание.

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Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Официальной информации об этом не появлялось, она уточняется.

До этого в Ростовской области в Кагальнике 24 мая обнаружили тело погибшей девушки. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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