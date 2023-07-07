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Урбанист рассказал, какими должны быть остановки в Ростове

7 июля 2023, 17:52
Фото: rostov-gorod.ru
Урбанист рассказал, какими должны быть остановки в Ростове
На улицах Ростова установлено 100 стеклянных бракованных остановок, которые раскаляются под солнцем, об этом корреспонденту RostovGazeta ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев

Как рассказал урбанист, стеклянные остановки поставили в городе еще в 2018 году.

«Сразу в местах креплений стёкол пошли трещины, краска начала смываться. Я неоднократно снимал видео и обращался к властям, чтобы поставщика заставили устранить недостатки по гарантии», — рассказывает урбанист.

Ростовчане просят заменить раскаленные в жару стеклянные остановки в центре города
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Однако вместо замены остановочных комплектов, в 2022 году их решили отремонтировать: стекла заменили, конструкцию усилили.

«В Москве и во многих городах стоят остановки аналогичного дизайна. Но они сделаны качественно. Службы ЖКХ могут устанавливать на стеклянный потолок непрозрачное покрытие на лето. Но они этого не делают, и претензии горожан обоснованы», — ответил Зайцев на жалобы ростовчан о том, что в летнюю жару остановки превращаются в бани.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове могут убрать конечную остановку автобусов в районе Центрального рынка.

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#Анна Ивченко#Остановка общественного транспорта#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Городская среда#Общественный транспорт в Ростове#Проблемы общественного транспорта в Ростовской области
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