Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 17:54
Updated Сегодня, 17:54
Как рассказал урбанист, стеклянные остановки поставили в городе еще в 2018 году.
«Сразу в местах креплений стёкол пошли трещины, краска начала смываться. Я неоднократно снимал видео и обращался к властям, чтобы поставщика заставили устранить недостатки по гарантии», — рассказывает урбанист.
Однако вместо замены остановочных комплектов, в 2022 году их решили отремонтировать: стекла заменили, конструкцию усилили.
«В Москве и во многих городах стоят остановки аналогичного дизайна. Но они сделаны качественно. Службы ЖКХ могут устанавливать на стеклянный потолок непрозрачное покрытие на лето. Но они этого не делают, и претензии горожан обоснованы», — ответил Зайцев на жалобы ростовчан о том, что в летнюю жару остановки превращаются в бани.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове могут убрать конечную остановку автобусов в районе Центрального рынка.