«В Москве и во многих городах стоят остановки аналогичного дизайна. Но они сделаны качественно. Службы ЖКХ могут устанавливать на стеклянный потолок непрозрачное покрытие на лето. Но они этого не делают, и претензии горожан обоснованы», — ответил Зайцев на жалобы ростовчан о том, что в летнюю жару остановки превращаются в бани.