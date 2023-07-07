Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
161.ру со ссылкой на источник пишет, что Тихонова якобы попросили уйти с этого поста из-за уголовного дела против полицейских. Издание уточнило, что фигуранты на допросах упомянули имя чиновника.
«Силовиков интересует именно табачный бизнес, особым рассадником торговли нелегальными сигаретами оказался Советский район, где находилисть около 70 ларьков. Задержанные рассказали, что Тихонов мог быть в курсе этого», — пишет издание. Однако официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее задержали более 20 человек, в том числе полицейских, которые брали деньги с магазинов. В результате владельцев торговых точек не трогали, если они нарушали.