«Силовиков интересует именно табачный бизнес, особым рассадником торговли нелегальными сигаретами оказался Советский район, где находилисть около 70 ларьков. Задержанные рассказали, что Тихонов мог быть в курсе этого», — пишет издание. Однако официальной информации об этом не поступало, она уточняется.