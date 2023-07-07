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Увольнение главы Ленинского района в Ростове может быть связано со скандалом

7 июля 2023, 09:59
Фото: rostov-gorod.ru
Увольнение главы Ленинского района в Ростове может быть связано со скандалом
В Ростове-на-Дону увольнение главы администрации Ленинского района Константина Тихонова может быть связано с уголовным делом об ОПГ в полиции, сообщают СМИ.

161.ру со ссылкой на источник пишет, что Тихонова якобы попросили уйти с этого поста из-за уголовного дела против полицейских. Издание уточнило, что фигуранты на допросах упомянули имя чиновника.

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«Силовиков интересует именно табачный бизнес, особым рассадником торговли нелегальными сигаретами оказался Советский район, где находилисть около 70 ларьков. Задержанные рассказали, что Тихонов мог быть в курсе этого», — пишет издание. Однако официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее задержали более 20 человек, в том числе полицейских, которые брали деньги с магазинов. В результате владельцев торговых точек не трогали, если они нарушали.

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#Происшествие#Ростов-на-Дону#Ленинский район#Константин Тихонов#Уголовное дело#ОПГ#Силовики#СМИ#Полиция#Табачный бизнес#Нелегальные сигареты#Задержание#Советский район#Магазины#Полицейские#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Илья Протвинов
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