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Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

В Кисловодске автомобиль упал в ущелье

7 июля 2023, 10:32
В Кисловодске автомобиль «Лада Приора» упал в ущелье. По информации, полученной от сити-менеджера Евгения Моисеева, водитель не справился с управлением.

В результате аварии двое пострадавших — жители Карачаево-Черкесии — были заблокированы в автомобиле.Спасателям удалось успешно достать водителя и пассажира из автомобиля. 48-летний мужчина, управлявший автомобилем, получил серьезные травмы, включая множественные переломы, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. 42-летняя женщина, являющаяся пассажиром, была госпитализирована с закрытым переломом плечевой кости, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Евгений Моисеев выразил благодарность спасательной бригаде за их максимальные усилия при проведении операции по спасению пострадавших.

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