В Кисловодске автомобиль упал в ущелье

В результате аварии двое пострадавших — жители Карачаево-Черкесии — были заблокированы в автомобиле.Спасателям удалось успешно достать водителя и пассажира из автомобиля. 48-летний мужчина, управлявший автомобилем, получил серьезные травмы, включая множественные переломы, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. 42-летняя женщина, являющаяся пассажиром, была госпитализирована с закрытым переломом плечевой кости, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».