В Омской области озвучили итоги работы врио губернатора Виталия Хоценко

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Хоценко уделил особое внимание военнослужащим-участникам СВО и их семьям. Врио главы региона принял решение о предоставлении дополнительной поддержки участникам специальной военной операции. Об этом пишет gorod55.ru.
Теперь все военнослужащие из Омской области, находящиеся на обучении, получают выплаты в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, благодаря Хоценко, у тех, кто защищает свою страну, будет возможность пройти реабилитацию в санаториях на территории Ставропольского края.
Особое внимание в области уделяют сбору и отправке гуманитарной помощи, Хоценко лично участвует в этой работе.
Хоценко также поручил оказать помощь жителям Чистоозерья и других пострадавших от природных пожаров населенных пунктов. Глава региона принял решение выплатить 150 тысяч рублей материальной поддержки каждому.
Не забывает врио губернатора и о сфере образования. В свои первые рабочие дни в Омской области он посетил строительные площадки двух школ в столице региона.
Позже на встрече с главой Минобразования Сергеем Кравцовым ему удалось получить поддержку федерального центра. Речь идет о создании новых детсадов и школ.
В регионе планируется провести ремонт 19 школ на выделенные по поручению Хоценко два миллиарда рублей. Кроме этого, впервые в программу модернизации включили загородные детские лагеря.
В течение последних трех месяцев временно исполняющий обязанности губернатора принял несколько значимых решений для поддержки сельской местности и ее жителей. Сельское население составляет 26,5% от всех жителей Омской области, что выше среднего показателя по стране в 25%.
Виталий Хоценко посетил множество сельских территорий, а также предприятия агропромышленного комплекса, чтобы ознакомиться с реализацией национальных проектов на местах.
Он договорился о направлении региону 700 миллионов рублей, которых хватит на 150 автобусов. Их выпустят на муниципальные маршруты. Автобусы свяжут села с другими населенными пунктами. Благодаря этому решению автобусный парк будет обновлен на 90%.
Кроме того, 10 мая Виталий Хоценко передал 46 новых школьных автобусов сельским школам. Они были распределены по 30 районам.
По инициативе Виталия Хоценко в 24 районах будут восстановлены пешеходные переходы возле школ. Для этой цели выделено 80,5 миллиона рублей. В рамках работ установят светофоры, дорожные знаки и проведут разметку.
В дополнение к этому, в Омске планируется построить единый детский инфекционный центр, который будет расположен на Левобережье. Дети с инфекционными заболеваниями получат необходимую помощь, открытие комплекса состоится в 2027 году.
На благоустройство областного центра в 2023 году предусмотрят около 1,5 миллиарда рублей. Губернатор подчеркнул необходимость разработки единого подхода в этом вопросе, при реализации проектов учтут мнения горожан.
В ходе встречи Виталия Хоценко с министром финансов Антоном Силуановым было достигнуто соглашение о выделении федеральных средств на ремонт дворов многоэтажек.
Для снижения пробок и уменьшения числа аварий планируется внедрить специальную систему управления городским транспортом.
И это далеко не все планы Виталия Хоценко на этом посту. В регионе должны появиться лесоперерабатывающее предприятии, тепличный комплекс на 60 гектаров, развитие транспортно-логистического потенциала.
Врио главы Омской области ведет совместную работу с представителями всех ветвей власти. Так, во время встречи с омскими лидерами политических партий он договорился о слаженной работе для достижения общей цели. Она заключается в развитии региона и повышении качества жизни граждан.
Врио губернатора открыт к диалогу и вместе с этим активно ведет социальные сети, охотно общается с жителями. По результатам исследования КГ «Полилог», руководитель Омской области вошел в топ‑3 российских глав регионов по уровню открытости и медийности.
#Хоценко губернатор Омской области