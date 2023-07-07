В Омской области озвучили итоги работы врио губернатора Виталия Хоценко

Теперь все военнослужащие из Омской области, находящиеся на обучении, получают выплаты в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, благодаря Хоценко, у тех, кто защищает свою страну, будет возможность пройти реабилитацию в санаториях на территории Ставропольского края.