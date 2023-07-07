Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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По факту пропажи Абдулаева Запира возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Известно, что он 25 августа 2022 года ушел из дома и больше не вернулся.
Мужчина проживал на проспекте Чехова в Ростове, ему 19-лет. На нем были надеты серые брюки, зеленая майка и кроссовки.
Рост ростовчанина составляет 1,7 метра, он худощавого телосложения и кавказской внешности. У него карие глаза и черные волосы.
Всех, у кого есть информация о пропавшем, просят звонить по телефону 8 (863) 210-97-70.
Ранее в Ростовской области нашли срочника, сбежавшего из воинской части 24 апреля.