rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Изображение материала

В Ростове-на-Дону на следующей неделе похолодает на 15 градусов

7 июля 2023, 09:06
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону на следующей неделе похолодает на 15 градусов
В Ростове-на-Дону 40-градусная жара сменится похолоданиями на следующей неделе, сообщили синоптики.

В Ростове после сильной жары в течение недели, в субботу, 8 июля, ожидаются осадки с грозой. В воскресенье будет тепло, но пасмурно.

После этого температура воздуха начнет постепенно понижаться, и к середине следующей недели она упадет до +25 градусов днем и +18 ночью.

Непогода стала причиной 29 происшествий в Ростове-на-Дону с 30 мая
Узнать подробнее

С 11 по 13 июля возможны осадки с грозами. Жара вернется в Ростов только ближе к следующим выходным.

Ранее поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Погода#Жара#Гроза#Осадки#Похолодание#Температура воздуха
Подпишитесь
Губернатор Голубев рассказал Патрушеву о защите Ростовской области от диверсий
Сегодня, 08:10
Замглавы администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ стал Валентин Кукин
Сегодня, 08:06
Власти в Ростове опровергли слухи о жилой застройке в районе Парамоновских складов
Сегодня, 07:04
Власти в Ростове назвали новый срок подачи горячей воды Западному микрорайону
Сегодня, 06:14
В Ростове-на-Дону отправили в колонию блогера Сергея Рулева
Сегодня, 04:58
В рамках дела по статье об убийстве на Сахалине ищут исчезнувшего ростовчанина
Сегодня, 04:44