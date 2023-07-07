Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В Ростове после сильной жары в течение недели, в субботу, 8 июля, ожидаются осадки с грозой. В воскресенье будет тепло, но пасмурно.
После этого температура воздуха начнет постепенно понижаться, и к середине следующей недели она упадет до +25 градусов днем и +18 ночью.
С 11 по 13 июля возможны осадки с грозами. Жара вернется в Ростов только ближе к следующим выходным.
Ранее поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.