«Блогеру вменяли то, что он попросил 100 тысяч рублей у члена Избиркома региона Татьяны Крашенниковой, обещая в обмен удалить из Интернета ролики, в которых затрагивались ее честь и достоинство. Сам Рулев вину не признал», — пишет издание.