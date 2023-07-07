Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
По информации Bloknot-Rostov, ему вменяли неуважение к суду, оскорбление представителя власти и вымогательство. Последнее дело возбудили еще в 2021 году
«Блогеру вменяли то, что он попросил 100 тысяч рублей у члена Избиркома региона Татьяны Крашенниковой, обещая в обмен удалить из Интернета ролики, в которых затрагивались ее честь и достоинство. Сам Рулев вину не признал», — пишет издание.
Отмечается, что на суде блогера признали виновным по всем статьям. Издание пишет, что обвиняемого приговорили к 1 году и 3 месяцам колонии-поселения.
Ранее директора ветслужбы в Ростовской области осудили за вымогательства у подчиненных.