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В Ростове-на-Дону отправили в колонию блогера Сергея Рулева

7 июля 2023, 04:58
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону огласили приговор блогеру Сергею Рулеву, которого обвинили в совершении трех преступлений, сообщают СМИ.

По информации Bloknot-Rostov, ему вменяли неуважение к суду, оскорбление представителя власти и вымогательство. Последнее дело возбудили еще в 2021 году

«Блогеру вменяли то, что он попросил 100 тысяч рублей у члена Избиркома региона Татьяны Крашенниковой, обещая в обмен удалить из Интернета ролики, в которых затрагивались ее честь и достоинство. Сам Рулев вину не признал», — пишет издание.

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Отмечается, что на суде блогера признали виновным по всем статьям. Издание пишет, что обвиняемого приговорили к 1 году и 3 месяцам колонии-поселения.

Ранее директора ветслужбы в Ростовской области осудили за вымогательства у подчиненных.

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