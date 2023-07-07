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В Ростовской области прогнозируют демографическую яму к 2038 году

7 июля 2023, 08:44
Фото: michaelclarke/CC BY-SA 2.0/flickr.com
В Ростовской области прогнозируют демографическую яму к 2038 году
В Ростовской области в следующие годы количество населения репродуктивного возраста будет уменьшаться, говорится в документах правительства региона.

За 5 и за 10 лет темпы снижения составят примерно 4%, а через 15 лет когорта женщин уменьшится на 162,9 тысячи. Это 17% процентов к численности 2022 года.

«Этот прогноз говорит о том, что через 15 лет сформируется новая „демографическая яма“. В результате в каждый следующий год численность репродуктивных возрастов будет резко уменьшаться», — говорится в документе.

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Эти данные отражены в программе «Повышения рождаемости на 2023–2025 годы».

Напомним, что в Ростовской области снизились темпы вымирания населения после 2022 года.

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