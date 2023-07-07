Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
За 5 и за 10 лет темпы снижения составят примерно 4%, а через 15 лет когорта женщин уменьшится на 162,9 тысячи. Это 17% процентов к численности 2022 года.
«Этот прогноз говорит о том, что через 15 лет сформируется новая „демографическая яма“. В результате в каждый следующий год численность репродуктивных возрастов будет резко уменьшаться», — говорится в документе.
Эти данные отражены в программе «Повышения рождаемости на 2023–2025 годы».
Напомним, что в Ростовской области снизились темпы вымирания населения после 2022 года.