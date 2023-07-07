Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Местные жители пожаловались в губернатору на отсутствие воды в течение двух месяцев. Они разместили жалобу в комментариях к одному из его постов.
«Полтора месяца не было горячей воды, включили на пару дней и снова отключили. Сил больше нет это терпеть, решите проблему с водой, сколько можно», — возмутились горожане.
На это ответила администрация города и сообщила, что воду должны включить 10 июля.
«Перед ресурсоснабжающими компаниями руководством города поставлена задача мобилизовать все имеющиеся ресурсы и привлечь дополнительные для ликвидации оставшихся дефектов на сетях. Ориентировочный срок подачи водоснабжения — 10 июля», — говорится в ответе.