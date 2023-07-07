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Власти в Ростове назвали новый срок подачи горячей воды Западному микрорайону

7 июля 2023, 06:14
Фото: pxhere.com
Власти в Ростове назвали новый срок подачи горячей воды Западному микрорайону
В Ростове-на-Дону должны 10 июля включить горячую воду в Западном микрорайоне, которой нет уже длительное время, сообщает в Telegram-канале администрация города.

Местные жители пожаловались в губернатору на отсутствие воды в течение двух месяцев. Они разместили жалобу в комментариях к одному из его постов.

«Полтора месяца не было горячей воды, включили на пару дней и снова отключили. Сил больше нет это терпеть, решите проблему с водой, сколько можно», — возмутились горожане.

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На это ответила администрация города и сообщила, что воду должны включить 10 июля.

«Перед ресурсоснабжающими компаниями руководством города поставлена задача мобилизовать все имеющиеся ресурсы и привлечь дополнительные для ликвидации оставшихся дефектов на сетях. Ориентировочный срок подачи водоснабжения — 10 июля», — говорится в ответе.

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