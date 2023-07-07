Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Они рассказали изданию «КП — Ростов-на-Дону», что никаких ЖК в этой зоне появится. Дело в том, что этот участок находится в территориальной зоне рекреационного назначения второго типа.
Речь идет о появившихся в Интернете слухах, что якобы на улице Нижнебульварной хотят построить жилой комплекс. Но теперь подтверждения эта информация не нашла.
Ранее стало известно, что в 2024 году в Ростове начнут реновацию четырех территорий площадью более 16 гектаров. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.