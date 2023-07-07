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Власти в Ростове опровергли слухи о жилой застройке в районе Парамоновских складов

7 июля 2023, 07:04
Фото: Яндекс.Карты
Власти в Ростове опровергли слухи о жилой застройке в районе Парамоновских складов
В Ростове-на-Дону не планируется заниматься застройкой территории в районе Парамоновских складов, сообщили местные власти.

Они рассказали изданию «КП — Ростов-на-Дону», что никаких ЖК в этой зоне появится. Дело в том, что этот участок находится в территориальной зоне рекреационного назначения второго типа.

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Речь идет о появившихся в Интернете слухах, что якобы на улице Нижнебульварной хотят построить жилой комплекс. Но теперь подтверждения эта информация не нашла.

Ранее стало известно, что в 2024 году в Ростове начнут реновацию четырех территорий площадью более 16 гектаров. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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