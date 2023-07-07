Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Глава администрации Волгодонска Сергей Макаров, отвечая на вопросы местных жителей, заявил, что в случае начала военного конфликта на территории региона город эвакуируют. Это вопрос чиновник назвал «не праздным» в свете продолжения спецоперации.
Дело в том, что Волгодонск относится к городам второй категории. Именно поэтому в случае вступления на территорию России иностранных войск, его обязаны эвакуировать. Власти к такому варианту развития событий готовы, утверждает Макаров. По его словам, у них «разработаны планы» по перемещению населения. В Волгодонске останется только рабочая смена.
Напомним, на территории Волгодонска находится АЭС, обеспечивающая энергией Ростовскую область.
Ранее Сергей Шойгу поручил модернизировать в Таганроге летающие радары для СВО.