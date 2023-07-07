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Волгодонск эвакуируют в случае военного конфликта на территории Ростовской области

7 июля 2023, 13:22
Фото: 38.mchs.gov.ru
Волгодонск эвакуируют в случае военного конфликта на территории Ростовской области
Волгодонск эвакуируют при начале военного конфликта на территории Ростовской области, заявил глава местной администрации Сергей Макаров.

Глава администрации Волгодонска Сергей Макаров, отвечая на вопросы местных жителей, заявил, что в случае начала военного конфликта на территории региона город эвакуируют. Это вопрос чиновник назвал «не праздным» в свете продолжения спецоперации.

Дело в том, что Волгодонск относится к городам второй категории. Именно поэтому в случае вступления на территорию России иностранных войск, его обязаны эвакуировать. Власти к такому варианту развития событий готовы, утверждает Макаров. По его словам, у них «разработаны планы» по перемещению населения. В Волгодонске останется только рабочая смена.

С начало СВО число покинувших Ростовскую область увеличилось в 2,4 раза
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Видео: Администрация Волгодонска

Напомним, на территории Волгодонска находится АЭС, обеспечивающая энергией Ростовскую область.

Ранее Сергей Шойгу поручил модернизировать в Таганроге летающие радары для СВО.

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