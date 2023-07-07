Дело в том, что Волгодонск относится к городам второй категории. Именно поэтому в случае вступления на территорию России иностранных войск, его обязаны эвакуировать. Власти к такому варианту развития событий готовы, утверждает Макаров. По его словам, у них «разработаны планы» по перемещению населения. В Волгодонске останется только рабочая смена.