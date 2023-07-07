В течение всех выходных, а также понедельника, 10 июля, в заливе прогнозируют ливни, волны поднимутся до 1,2 метра. Ветер разгорится до 25 метров в секунду. Видимость ухудшится в пределах двух километров. Также синоптики прогнозируют грозы и град.