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Высота волн поднимется до 1,2 метра из-за шторма в Таганрогском заливе 8 и 9 июля

7 июля 2023, 16:14
Фото: 1MI
Шторм с градом прогнозируют в Таганрогском заливе
Шторм с градом прогнозируют в Таганрогском заливе, рассказали в МЧС России по Ростовской области.

Штормовое предупреждение объявлено в Таганрогском заливе. Там ожидается целый комплекс неблагоприятных метеорологических явлений.

В течение всех выходных, а также понедельника, 10 июля, в заливе прогнозируют ливни, волны поднимутся до 1,2 метра. Ветер разгорится до 25 метров в секунду. Видимость ухудшится в пределах двух километров. Также синоптики прогнозируют грозы и град.

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Спасатели просят местных жителей воздержаться от выхода в залив и ловли там рыбы.

Напомним, во все регионе сильная жара сменится ливнями с градом.

#Алина Заярная#Происшествие#Штормовое предупреждение в Ростовской области#Новости#Ростовская область
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