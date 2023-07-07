За три недели обходом Аксая воспользовались 467 тысяч автомобилистов. Пик интенсивности движения пришелся на начало июля. Максимальное число проездов за сутки на обходе Аксая составило 35 тысяч. В «Автодоре» ожидают, что популярность дороги будет только расти.