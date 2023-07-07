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За три недели по обходу Аксая в Ростовской области проехало почти полмиллиона машин

7 июля 2023, 11:45
Фото: donland.ru
За три недели по обходу Аксая в Ростовской области проехало почти полмиллиона машин
467 тысяч автомобилистов воспользовались обходом Аксая в Ростовской области за последние три недели, сообщили в «Автодоре».

15 июня в Ростовской области открыли обход Аксая. Транспортную артерию достроили специально к пику курортного сезона. Она должна облегчить коллапс на дорогах к черноморскому побережью России.

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За три недели обходом Аксая воспользовались 467 тысяч автомобилистов. Пик интенсивности движения пришелся на начало июля. Максимальное число проездов за сутки на обходе Аксая составило 35 тысяч. В «Автодоре» ожидают, что популярность дороги будет только расти.

Ранее сообщалось, что «Автодор» до 1 сентября починит дороги, поврежденные при строительстве обхода Аксая.

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