Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
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Updated Сегодня, 11:47
15 июня в Ростовской области открыли обход Аксая. Транспортную артерию достроили специально к пику курортного сезона. Она должна облегчить коллапс на дорогах к черноморскому побережью России.
За три недели обходом Аксая воспользовались 467 тысяч автомобилистов. Пик интенсивности движения пришелся на начало июля. Максимальное число проездов за сутки на обходе Аксая составило 35 тысяч. В «Автодоре» ожидают, что популярность дороги будет только расти.
Ранее сообщалось, что «Автодор» до 1 сентября починит дороги, поврежденные при строительстве обхода Аксая.