Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Сейчас новому заместителю 36 лет, он окончил институт по специальности «Юриспруденция». С 2015 по 2017 годы он работал в администрации Новочеркасска.
После этого Кукин перешел в районные администрации Ростова, где трудился на постах заместителя главы и первого заместителя. Последние три года он занимал пост главы администрации Первомайского района.
А с 7 июля по решению главы администрации Ростова Алексея Логвиненко он будет его заместителем.
Кроме того, и. о. главы администрации Первомайского района стал Сергей Ковшиков.
Ранее стали известны подробности увольнения главы департамента ЖКХ Ростова Пономарева.