Завершена разработка документации для новой дороги в районе Суворовский в Ростове

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Долгожданная дорога поможет оптимизировать транспортные потоки в Суворовском и обеспечит его логистическую связь с Северным жилым массивом, через него, в свою очередь, можно попасть и в другие районы города. Она будет иметь четыре полосы, а ее длина составит 4,5 километра, за счет чего жители Суворовского смогут спокойно попасть еще и на трассу М4 через северный объезд Ростова-на-Дону и Темерник.
Теперь разработанную документацию направят для прохождения Госэкспертизы. Этот вопрос обсудили на совещании, которое провел замглавы региона Владимир Окунев. Он поручил во время прохождения экспертизы проработать этапность реализации проекта. Это позволит в дальнейшем определиться с источниками финансирования.
Напомним, что построить новую дорогу просят местные жители и для них реализация проекта будет очень радостным событием. За разработку проекта взялся застройщик Суворовского «ВКБ Новостройки».