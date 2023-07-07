Завершена разработка документации для новой дороги в районе Суворовский в Ростове

Долгожданная дорога поможет оптимизировать транспортные потоки в Суворовском и обеспечит его логистическую связь с Северным жилым массивом, через него, в свою очередь, можно попасть и в другие районы города. Она будет иметь четыре полосы, а ее длина составит 4,5 километра, за счет чего жители Суворовского смогут спокойно попасть еще и на трассу М4 через северный объезд Ростова-на-Дону и Темерник.