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Завершена разработка документации для новой дороги в районе Суворовский в Ростове

7 июля 2023, 14:51
Фото: donland.ru
Специалисты завершили разработку проектно-сметной документации для строительства дороги «Орбитальная-2», сообщили в правительстве региона.

Долгожданная дорога поможет оптимизировать транспортные потоки в Суворовском и обеспечит его логистическую связь с Северным жилым массивом, через него, в свою очередь, можно попасть и в другие районы города. Она будет иметь четыре полосы, а ее длина составит 4,5 километра, за счет чего жители Суворовского смогут спокойно попасть еще и на трассу М4 через северный объезд Ростова-на-Дону и Темерник.

Теперь разработанную документацию направят для прохождения Госэкспертизы. Этот вопрос обсудили на совещании, которое провел замглавы региона Владимир Окунев. Он поручил во время прохождения экспертизы проработать этапность реализации проекта. Это позволит в дальнейшем определиться с источниками финансирования.

Напомним, что построить новую дорогу просят местные жители и для них реализация проекта будет очень радостным событием. За разработку проекта взялся застройщик Суворовского «ВКБ Новостройки».

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