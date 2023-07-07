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Зеленский подал в отставку: в Ростовской области уволился главный следователь МВД

7 июля 2023, 13:52
Фото: 1MI
В Ростовской области сообщили об увольнении Зеленского

В Ростовской области в отставку подал главный следователь регионального МВД Зеленский

Главный следователь МВД Ростовской области Михаил Зеленский уволился по собственному желанию, пишут СМИ.

Начальник Главного следственного управления главка МВД России по Ростовской области Михаил Зеленский решил покинуть свой пост. Он написал рапорт об увольнении по собственному желанию, уточняет 1рнд.

Почему Зеленский решил уволиться, неизвестно. Свой пост он занимал с 2018 года, службе в органах он посвятил уже 28 лет.

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Начальник Главного следственного управления глава МВД России по Ростовской области Михаил Зеленский решил покинуть свой пост.Начальник Главного следственного управления глава МВД России по Ростовской области Михаил Зеленский решил покинуть свой пост.
Начальник Главного следственного управления глава МВД России по Ростовской области Михаил Зеленский решил покинуть свой пост.
Фото: 61.мвд.рф

СМИ пишут, что вероятной преемницей Зеленского станет начальница следственной части ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области Юлия Одноралова.

Официального подтверждения об увольнении Зеленского пока нет. Информация уточняется.

Ранее из администрации Ростова уволился глава администрации ЖКХ Алексей Пономарев.

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#Алина Заярная#Увольнения в МВД Ростовской области#Полиция#Общество#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Зеленский
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