Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Начальник Главного следственного управления главка МВД России по Ростовской области Михаил Зеленский решил покинуть свой пост. Он написал рапорт об увольнении по собственному желанию, уточняет 1рнд.
Почему Зеленский решил уволиться, неизвестно. Свой пост он занимал с 2018 года, службе в органах он посвятил уже 28 лет.
СМИ пишут, что вероятной преемницей Зеленского станет начальница следственной части ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области Юлия Одноралова.
Официального подтверждения об увольнении Зеленского пока нет. Информация уточняется.
Ранее из администрации Ростова уволился глава администрации ЖКХ Алексей Пономарев.