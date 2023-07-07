Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
В Таганроге и Ростове на выходных жара сменится небольшим похолоданием и ливнями. В городах прогнозируются дожди с грозами. Местами они будут сопровождаться градом и усилением ветра. Температура воздуха составит в среднем +30 градусов днем и +20 градусов вечером.
Местных жителей просят быть внимательными в период бушевания стихии. По возможности лучше остаться дома.
Напомним, штормовое предупреждение будет действовать в Ростовской области из-за града до 10 июля.