В Таганроге и Ростове на выходных жара сменится небольшим похолоданием и ливнями. В городах прогнозируются дожди с грозами. Местами они будут сопровождаться градом и усилением ветра. Температура воздуха составит в среднем +30 градусов днем и +20 градусов вечером.