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Жара в Таганроге и Ростове спадет к выходным и сменится ливнями

7 июля 2023, 17:13
Фото: 1MI
В Таганроге и Ростове знойная жара сменится ливнями
В Таганроге и Ростове знойная жара сменится ливнями, сообщили синоптики.

В Таганроге и Ростове на выходных жара сменится небольшим похолоданием и ливнями. В городах прогнозируются дожди с грозами. Местами они будут сопровождаться градом и усилением ветра. Температура воздуха составит в среднем +30 градусов днем и +20 градусов вечером.

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Местных жителей просят быть внимательными в период бушевания стихии. По возможности лучше остаться дома.

Напомним, штормовое предупреждение будет действовать в Ростовской области из-за града до 10 июля.

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