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Женщины в Ростовской области стали в два раза реже делать аборты

7 июля 2023, 12:54
Фото: 1MI
Женщины в Ростовской области стали в два раза реже делать аборты
В Ростовской области фиксируется снижение числа абортов, следует из статистики, предоставленной правительством региона.

В Ростовской области значительно снизилось число абортов. В 2022 году искусственно прервать беременность решили 2046 местных жительниц. Это на 58,6% меньше, чем годом ранее.

Власти заверяют, что из года в год фиксируют тенденцию к снижению числа абортов. Показатель соотношения количества абортов на 100 родов в Ростовской области ниже, чем в среднем по ЮФО или России.

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Чаще всего к абортам прибегают замужние женщины в возрасте 30 лет, проживающие в сельской местности и испытывающие финансовые трудности. К операции они прибегают на сроке более 7 недель.

Ранее падение смертности и увеличение миграции за рубеж зафиксировали в Ростовской области.

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