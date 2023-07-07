Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
В Ростовской области значительно снизилось число абортов. В 2022 году искусственно прервать беременность решили 2046 местных жительниц. Это на 58,6% меньше, чем годом ранее.
Власти заверяют, что из года в год фиксируют тенденцию к снижению числа абортов. Показатель соотношения количества абортов на 100 родов в Ростовской области ниже, чем в среднем по ЮФО или России.
Чаще всего к абортам прибегают замужние женщины в возрасте 30 лет, проживающие в сельской местности и испытывающие финансовые трудности. К операции они прибегают на сроке более 7 недель.
Ранее падение смертности и увеличение миграции за рубеж зафиксировали в Ростовской области.