Зоолог Ерофеева назвала причину массового нашествия крыс в Ростове

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Ростовчане все чаще стали замечать огромных крыс в центре города днем.
«В больших городах крысы обычно рискуют выходить на улицы только ночью. То, что они показываются днем, говорит о том, что в городе для них стало безопаснее, и они это почувствовали», — заметила эксперт.
Она рассказала, что в России есть несколько городов, которые коммунальщики полностью очистили от грызунов.
«Ростову тоже следует провести такую „зачистку“, чтобы болезни, которые переносят крысы, не стали распространяться среди населения. Или нужно регулярно проводить обработки подвалов жилых домов», — советует зоолог.
Она объяснила, что причиной появления крыс на улицах Ростова также стала доступность пищи.
«Городские крысы часто добывают еду из того, что люди выбрасывают. В центре часто можно заметить, что не все контейнерные площадки огорожены и нерегулярно убираются — мусор скапливается рядом с баками, откуда крысам проще его достать», — объяснила зоолог.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане заявили о нашествии крыс в центре города.