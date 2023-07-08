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Автобус с 15 пассажирами попал в аварию в Ростове-на-Дону 7 июля

8 июля 2023, 05:23
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону водитель автобуса сбил человека, переходившего дорогу в неположенном месте, сообщили в региональном УГИБДД.

В переулке Днепровский водитель автобуса марки «Лиаз», который курсировал по маршруту №90 «Темерник — Ц. Рынок», сбил пешехода. Последний переходил дорогу в неположенном для этого месте.

Пострадавший пешеход получил травмы в результате аварии. На месте он отказался от медицинской помощи, но обратился в больницу позднее самостоятельно.

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Добавим, что в автобусе находились 15 пассажиров в момент аварии. Сотрудники полиции в настоящее время выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее фура в Ростовской области водитель грузовика сбил на трассе коллегу и сам погиб в ДТП.

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