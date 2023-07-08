Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
В переулке Днепровский водитель автобуса марки «Лиаз», который курсировал по маршруту №90 «Темерник — Ц. Рынок», сбил пешехода. Последний переходил дорогу в неположенном для этого месте.
Пострадавший пешеход получил травмы в результате аварии. На месте он отказался от медицинской помощи, но обратился в больницу позднее самостоятельно.
Добавим, что в автобусе находились 15 пассажиров в момент аварии. Сотрудники полиции в настоящее время выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее фура в Ростовской области водитель грузовика сбил на трассе коллегу и сам погиб в ДТП.