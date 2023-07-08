Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
В субботу и воскресенье температура воздуха составит около 30 градусов, в эти дни ожидаются осадки. Скорость ветра составит около трех метров в секунду.
В понедельник дожди прекратятся, а температура не поднимется выше 28 градусов. Но в этот день может усилиться ветер.
Во вторник и среду снова прогнозируют дожди, а воздух прогреется до 27 градусов. К пятнице температура поднимется до 31 градуса.
Ранее улицу Малиновского перекрывали из-за ливня с градом в Ростове 29 июня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.