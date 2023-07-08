rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:48

Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

Изображение материала

Дожди будут заливать Ростовскую область все выходные с 8 июля

8 июля 2023, 04:48
Фото: 1MI
В Ростовской области на выходных, 8 и 9 июля, прогнозируют жаркую погоду с дождями, сообщили в Гидрометцентре.

В субботу и воскресенье температура воздуха составит около 30 градусов, в эти дни ожидаются осадки. Скорость ветра составит около трех метров в секунду.

В понедельник дожди прекратятся, а температура не поднимется выше 28 градусов. Но в этот день может усилиться ветер.

Непогода стала причиной 29 происшествий в Ростове-на-Дону с 30 мая
Узнать подробнее

Во вторник и среду снова прогнозируют дожди, а воздух прогреется до 27 градусов. К пятнице температура поднимется до 31 градуса.

Ранее улицу Малиновского перекрывали из-за ливня с градом в Ростове 29 июня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Непогода стала причиной 29 происшествий в Ростове-на-Дону с 30 маяИз-за непогоды в Ростове до 30 мая продлили режим повышенной готовностиБолее 20 происшествий случилось в Ростове-на-Дону из-за непогоды 26 мая
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Дожди#Жара#Скорость ветра#Осадки#Температура#Вторник#Среда#Пятница#Ливень#Улица Малиновского#Ростов#Материал RostovGazeta#29 июня
Подпишитесь
Стала известна причина звуков мощных хлопков в Ростове-на-Дону в ночь на 8 июля
Сегодня, 06:51
Иностранца обвинили в организации канала поставки наркотиков в Ростовскую область
Сегодня, 06:20
Розового фламинго поставили оповещать ростовчан о разбитой дороге
Сегодня, 05:49
Автобус с 15 пассажирами попал в аварию в Ростове-на-Дону 7 июля
Сегодня, 05:23
В Ростове-на-Дону возле музыкального театра появятся сухие фонтаны в 2024 году
Сегодня, 05:10
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 10 и по 16 июля
Сегодня, 05:03