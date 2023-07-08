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Губернатор Голубев потребовал закончить ремонт дорог в Таганроге в заявленные сроки

8 июля 2023, 12:37
Фото: donland.ru
Губернатор Голубев потребовал закончить ремонт дорог в Таганроге в заявленные сроки
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что ремонт дорог в Таганроге должен быть закончен в обещанные сроки, об этом рассказали в пресс-службе донского правительства.

Власти рассказали, что в 2023 году на территории Таганрога собираются закончить ремонт 10 дорог, их общая протяженность составила 14 километров.

В пятницу, 7 июля, губернатору Василию Голубеву доложили о ходе реализации дорожной карты по развитию Таганрога. Так донской Минтранс рассказал, что рабочие завершили ремонт дорог в переулках Дуровский Спуск и Тургеневский, улица Александровская готова на 80%. К концу июля запланировано закончить ремонт на улицах Большой Бульварной и Москатова. Еще пять дорог сдадут в эксплуатацию в конце сентября.

Губернатор Василий Голубев поручил держать ремонт дорог на особом контроле, чтобы не допустить задержек в сдаче объектов.

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«Дороги должны быть сданы строго в отведенный срок», — подчеркнул Василий Голубев, добавив, что число отремонтированных дорог можно увеличить с помощью пересмотра бюджета в октябре текущего года.

Кроме того, на совещании обсудили и планы по ремонту трех участков трассы А-280 «Ростов — Таганрог» — его планируется завершить в конце следующего года.

Ранее стало известно, что в Ростовской области расширят трассу, ведущую к границе ДНР.

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