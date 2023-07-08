Губернатор Голубев потребовал закончить ремонт дорог в Таганроге в заявленные сроки

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Власти рассказали, что в 2023 году на территории Таганрога собираются закончить ремонт 10 дорог, их общая протяженность составила 14 километров.
В пятницу, 7 июля, губернатору Василию Голубеву доложили о ходе реализации дорожной карты по развитию Таганрога. Так донской Минтранс рассказал, что рабочие завершили ремонт дорог в переулках Дуровский Спуск и Тургеневский, улица Александровская готова на 80%. К концу июля запланировано закончить ремонт на улицах Большой Бульварной и Москатова. Еще пять дорог сдадут в эксплуатацию в конце сентября.
Губернатор Василий Голубев поручил держать ремонт дорог на особом контроле, чтобы не допустить задержек в сдаче объектов.
«Дороги должны быть сданы строго в отведенный срок», — подчеркнул Василий Голубев, добавив, что число отремонтированных дорог можно увеличить с помощью пересмотра бюджета в октябре текущего года.
Кроме того, на совещании обсудили и планы по ремонту трех участков трассы А-280 «Ростов — Таганрог» — его планируется завершить в конце следующего года.
Ранее стало известно, что в Ростовской области расширят трассу, ведущую к границе ДНР.