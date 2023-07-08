Губернатор Голубев потребовал закончить ремонт дорог в Таганроге в заявленные сроки

В пятницу, 7 июля, губернатору Василию Голубеву доложили о ходе реализации дорожной карты по развитию Таганрога. Так донской Минтранс рассказал, что рабочие завершили ремонт дорог в переулках Дуровский Спуск и Тургеневский, улица Александровская готова на 80%. К концу июля запланировано закончить ремонт на улицах Большой Бульварной и Москатова. Еще пять дорог сдадут в эксплуатацию в конце сентября.