Губернатор Ростовской области Голубев поздравил юбиляров семейной жизни

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Власти рассказали, что накануне, 7 июля, во Дворце Алфераки в Таганроге состоялось торжественное награждение семейных пар, продолжительность брака которых насчитывает несколько десятков лет.
Награды от губернатора Василия Голубева получили 15 супружеских пар и молодоженов, которые решили заключить брак в этот день. Одной из наиболее преданных друг другу пар оказались супруги Мазяр, которые живут в мире и согласии 64 года. Изумрудную свадьбу[прим. редакции — 55 лет совместной жизни] отметили также семейные пары Акопян и Пешковы из Таганрога и Азова. Золотую свадьбу[прим. редакции — 50 лет совместной жизни] отметили еще четыре супружеские пары.
Власти уточнили, что за последние 12 лет знак «Во благо семьи и общества» получили около 1,2, тысячи супружеских пар, которые состоят в браке более 50 лет.
Кроме того, по словам пресс-службы, за последние 10 лет в Ростовской области вступили в брак более 300 тысяч пар, стало в два раза больше многодетных семей, а на свет появились более 430 тысяч детей.
«В День семьи, любви и верности в Ростовской области зарегистрируют свои отношения 767 молодых пар», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, почему женщины в Ростовской области стали рожать меньше детей.