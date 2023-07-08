Губернатор Ростовской области Голубев поздравил юбиляров семейной жизни

Награды от губернатора Василия Голубева получили 15 супружеских пар и молодоженов, которые решили заключить брак в этот день. Одной из наиболее преданных друг другу пар оказались супруги Мазяр, которые живут в мире и согласии 64 года. Изумрудную свадьбу[прим. редакции — 55 лет совместной жизни] отметили также семейные пары Акопян и Пешковы из Таганрога и Азова. Золотую свадьбу[прим. редакции — 50 лет совместной жизни] отметили еще четыре супружеские пары.