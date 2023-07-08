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Губернатор Ростовской области Голубев поздравил юбиляров семейной жизни

8 июля 2023, 09:26
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области Голубев поздравил юбиляров семейной жизни
В Ростовской области юбиляров семейной жизни поздравили с Днем семьи, любви и верности, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Власти рассказали, что накануне, 7 июля, во Дворце Алфераки в Таганроге состоялось торжественное награждение семейных пар, продолжительность брака которых насчитывает несколько десятков лет.

Награды от губернатора Василия Голубева получили 15 супружеских пар и молодоженов, которые решили заключить брак в этот день. Одной из наиболее преданных друг другу пар оказались супруги Мазяр, которые живут в мире и согласии 64 года. Изумрудную свадьбу[прим. редакции — 55 лет совместной жизни] отметили также семейные пары Акопян и Пешковы из Таганрога и Азова. Золотую свадьбу[прим. редакции — 50 лет совместной жизни] отметили еще четыре супружеские пары.

Власти уточнили, что за последние 12 лет знак «Во благо семьи и общества» получили около 1,2, тысячи супружеских пар, которые состоят в браке более 50 лет.

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Кроме того, по словам пресс-службы, за последние 10 лет в Ростовской области вступили в брак более 300 тысяч пар, стало в два раза больше многодетных семей, а на свет появились более 430 тысяч детей.

«В День семьи, любви и верности в Ростовской области зарегистрируют свои отношения 767 молодых пар», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, почему женщины в Ростовской области стали рожать меньше детей.

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