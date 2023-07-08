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Иностранца обвинили в организации канала поставки наркотиков в Ростовскую область

8 июля 2023, 06:20
Фото: 1MI
В Ростовской области будут судить иностранца, который поставлял в регион наркотики, сообщили в региональном УФСБ.

Оперативники задержали Ильхамжана Садирова, который пытался доставить в регион очередную партию наркотиков. Их он перевозил на автомобиле, а в дальнейшем хотел сбыть методом закладок.

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«Всего у фигуранта изъяли 1,6 килограмма метилэфедрона и возбудили уголовное дело. Теперь все материалы направили в Зерноградский районный суд», — сказано в сообщении.

Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит пожизненное заключение.

Ранее житель Ростовской области «стрелял» наркотиками за стены колонии.

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