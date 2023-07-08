Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Оперативники задержали Ильхамжана Садирова, который пытался доставить в регион очередную партию наркотиков. Их он перевозил на автомобиле, а в дальнейшем хотел сбыть методом закладок.
«Всего у фигуранта изъяли 1,6 килограмма метилэфедрона и возбудили уголовное дело. Теперь все материалы направили в Зерноградский районный суд», — сказано в сообщении.
Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит пожизненное заключение.
Ранее житель Ростовской области «стрелял» наркотиками за стены колонии.