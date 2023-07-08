Когда тошнота может сигнализировать о заболеваниях ЖКТ

Posted 8 июля, 07:26
Published 8 июля, 07:26
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Тошнота — неприятное ощущение в глотке и подложечной области. Она может предшествовать рвоте или быть отдельным симптомом. За появление тошноты и рвоты отвечают две области головного мозга: рвотный центр в продолговатом мозге и область на дне четвертого желудочка мозга. Эти центры получают сигналы от органов пищеварения, почек, вестибулярного аппарата и других частей мозга, а также реагируют на изменение состава крови, пишет Pravda.Ru.
Человек ощущает тошноту, когда перистальтика желудка замедляется или прекращается, а начальный отдел кишечника напрягается, что приводит к выбрасыванию его содержимого в желудок. Тошнота часто сопровождается слабостью, головокружением, потливостью и усиленным слюноотделением. При рвоте мышцы передней брюшной стенки и диафрагмы сильно сокращаются, и содержимое желудка выбрасывается в пищевод и ротовую полость.
Тошнота и рвота могут быть признаками различных заболеваний ЖКТ, таких как кишечные инфекции, язвенная болезнь, гастрит, желчнокаменная болезнь и пищевая аллергия. Они также могут возникать при аномалиях ЖКТ, наличии инородного тела или кровотечении в пищеводе, желудке или кишечнике, а также при острых поражениях органов брюшной полости, таких как аппендицит, панкреатит или перитонит.
Тошнота также может быть связана с поражением центральной нервной системы и головного мозга, такими как черепно-мозговая травма, сотрясение мозга или повышенное внутричерепное давление. Она также может возникать при онкологических заболеваниях и во время их лечения.
Тошнота не всегда свидетельствует о реальной опасности для организма. Некоторые люди испытывают ее во время поездок или авиаперелетов из-за сбоя работы вестибулярного аппарата. У женщин на ранних сроках беременности часто возникает тошнота, которая называется токсикозом.
Психологические реакции также могут вызывать тошноту, например, из-за повышенной тревожности, конфликтных ситуаций или подавления эмоций. Многие люди испытывают тошноту при виде неприятных или страшных сцен или при запахах гниения, сигаретного дыма или фекалий.
Если тошнота не проходит длительное время или сопровождается другими симптомами, такими как головная боль, резь в животе или повышенная температура, обязательно следует обратиться к врачу для диагностики заболевания, вызывающего это неприятное ощущение. Лечение тошноты и рвоты зависит от причины, которая ее вызвала.