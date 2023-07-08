Когда тошнота может сигнализировать о заболеваниях ЖКТ

Тошнота — неприятное ощущение в глотке и подложечной области. Она может предшествовать рвоте или быть отдельным симптомом. За появление тошноты и рвоты отвечают две области головного мозга: рвотный центр в продолговатом мозге и область на дне четвертого желудочка мозга. Эти центры получают сигналы от органов пищеварения, почек, вестибулярного аппарата и других частей мозга, а также реагируют на изменение состава крови, пишет Pravda.Ru.