rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Изображение материала

Лучшие семьи донской столицы получили награды за сохранение семейных традиций

8 июля 2023, 12:19
Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону
В День семьи, любви и верности в парке «Левобережном» лучшие семьи из Ростова-на-Дону получили награды. Символом проходящего мероприятия стал новый арт-объект «Любовь» недавно установленный в парке.

—Благодарю ростовчан за труд на благо города и региона. За активную гражданскую позицию. Пусть в каждом доме живут мир, добро, любовь, радость и счастье, — отметил глава Администрации города Алексей Логвиненко.

Он также добавил, что семья это фундамент любого общества. А сегодняшний праздник есть прямое олицетворение главных семейных ценностей, где на первом место стоят взаимопонимание, любовь, добро и уважение. И это не просто слова. Например сегодня, 8 июля в донской столице будет зарегистрировано 328 новых семейных союзов. А с начала текущего года, в городе стало больше на 3,5 тысячи семей.

Во время торжественной части мероприятия награды получили многодетные супруги и пары, которые идут рука об руку по жизни полвека и более. Так, Знак Губернатора Ростовской области «Во благо семьи и общества» получили Федор Данилович и Валентина Андреевна Гронда, Михаил Георгиевич и Лидия Дмитриевна Кряжимских, а также Николай Тихонович и Ольга Иосифовна Лабынцевы.

Благодарность главы Администрации города объявили многодетным супругам Валерию и Светлане Иевлевым, Андрею и Анне Кулишкиным, Михаилу и Кристине Грошевым, а также Александру Алексеевичу и Любови Георгиевне Красниковым, которые состоят в браке уже 50 лет.Благодарственные письма главы Администрации города Ростова-на-Дону получили Тимофей и Светлана Савинцевых, Александр и Ирина Соловьевы, Павел Борисович и Ольга Васильевна Рыковы.

— Для каждого из нас семья является главной поддержкой и опорой в жизни. Именно родные и близкие люди вдохновляют нас на новые свершения, дарят веру в себя и свои силы, — отметил Алексей Логвиненко.
Молодым семьям, которые только начинают свой путь, глава городской администрации пожелал терпения и умения слушать друг друга, а также беречь и приумножать семейные традиции.

— Желаю, чтобы ваши дома всегда были полны счастья и радости! Пусть наши дети растут в атмосфере любви и взаимного уважения! Крепкого всем здоровья и всего самого доброго! — заключил глава городской администрации.

Напомним, что Всероссийский праздник — День любви, семьи и верности, приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Официально праздничным днем 8 июля, стало согласно указу, подписанному Президентом РФ Владимиром Путиным, от 28 июня 2022 года.

Ранее RostovGazeta рассказывала о посещении главой администрации города Алексеем Логвиненко фотовыставки «Жёны героев». Она открылась недавно в Золотом фойе ростовского Молодежного театра и состоит из 50 фотографий. На каждой изображена женщина, чей муж находится на передовой.

Впервые такая выставка- акция прошла в Самарской области и сейчас другие города России перенимают эстафету. Каждое изображение сопровождается письмом, где звучат пожелания скорейшего возвращения и слова поддержки.
Участницы проекта признаются, что для них подобная выставка — это не только способ объединить жен военнослужащих, но и придать близким людям сил и напомнить самим бойцам, что дома их любят и ждут.

Подпишитесь
Спасатель Белков рассказал, можно ли заразиться холерой от воды в Темернике в Ростове
Сегодня, 13:12
В Ростове за 220 млн рублей продают участок земли рядом с городским портом
Сегодня, 13:13
Губернатор Голубев потребовал закончить ремонт дорог в Таганроге в заявленные сроки
Сегодня, 12:37
Урбанист рассказал, какими должны быть остановки в Ростове
Вчера, 17:52
В Ростове-на-Дону возле музыкального театра появятся сухие фонтаны в 2024 году
Сегодня, 05:10
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 10 и по 16 июля
Сегодня, 05:03