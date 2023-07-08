Лучшие семьи донской столицы получили награды за сохранение семейных традиций

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
—Благодарю ростовчан за труд на благо города и региона. За активную гражданскую позицию. Пусть в каждом доме живут мир, добро, любовь, радость и счастье, — отметил глава Администрации города Алексей Логвиненко.
Он также добавил, что семья это фундамент любого общества. А сегодняшний праздник есть прямое олицетворение главных семейных ценностей, где на первом место стоят взаимопонимание, любовь, добро и уважение. И это не просто слова. Например сегодня, 8 июля в донской столице будет зарегистрировано 328 новых семейных союзов. А с начала текущего года, в городе стало больше на 3,5 тысячи семей.
Во время торжественной части мероприятия награды получили многодетные супруги и пары, которые идут рука об руку по жизни полвека и более. Так, Знак Губернатора Ростовской области «Во благо семьи и общества» получили Федор Данилович и Валентина Андреевна Гронда, Михаил Георгиевич и Лидия Дмитриевна Кряжимских, а также Николай Тихонович и Ольга Иосифовна Лабынцевы.
Благодарность главы Администрации города объявили многодетным супругам Валерию и Светлане Иевлевым, Андрею и Анне Кулишкиным, Михаилу и Кристине Грошевым, а также Александру Алексеевичу и Любови Георгиевне Красниковым, которые состоят в браке уже 50 лет.Благодарственные письма главы Администрации города Ростова-на-Дону получили Тимофей и Светлана Савинцевых, Александр и Ирина Соловьевы, Павел Борисович и Ольга Васильевна Рыковы.
— Для каждого из нас семья является главной поддержкой и опорой в жизни. Именно родные и близкие люди вдохновляют нас на новые свершения, дарят веру в себя и свои силы, — отметил Алексей Логвиненко.
Молодым семьям, которые только начинают свой путь, глава городской администрации пожелал терпения и умения слушать друг друга, а также беречь и приумножать семейные традиции.
— Желаю, чтобы ваши дома всегда были полны счастья и радости! Пусть наши дети растут в атмосфере любви и взаимного уважения! Крепкого всем здоровья и всего самого доброго! — заключил глава городской администрации.
Напомним, что Всероссийский праздник — День любви, семьи и верности, приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Официально праздничным днем 8 июля, стало согласно указу, подписанному Президентом РФ Владимиром Путиным, от 28 июня 2022 года.
Ранее RostovGazeta рассказывала о посещении главой администрации города Алексеем Логвиненко фотовыставки «Жёны героев». Она открылась недавно в Золотом фойе ростовского Молодежного театра и состоит из 50 фотографий. На каждой изображена женщина, чей муж находится на передовой.
Впервые такая выставка- акция прошла в Самарской области и сейчас другие города России перенимают эстафету. Каждое изображение сопровождается письмом, где звучат пожелания скорейшего возвращения и слова поддержки.
Участницы проекта признаются, что для них подобная выставка — это не только способ объединить жен военнослужащих, но и придать близким людям сил и напомнить самим бойцам, что дома их любят и ждут.