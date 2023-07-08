Лучшие семьи донской столицы получили награды за сохранение семейных традиций

Он также добавил, что семья это фундамент любого общества. А сегодняшний праздник есть прямое олицетворение главных семейных ценностей, где на первом место стоят взаимопонимание, любовь, добро и уважение. И это не просто слова. Например сегодня, 8 июля в донской столице будет зарегистрировано 328 новых семейных союзов. А с начала текущего года, в городе стало больше на 3,5 тысячи семей.