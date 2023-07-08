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Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 10 и по 16 июля

8 июля 2023, 05:03
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону с 10 по 16 июля будут проводить отключения электричества, которые затронут большое количество улиц, сообщает «Донэнерго».

В понедельник, 10 числа, свет выключат на улицах 26 Июня, Брестская, Печорская, Днепропетровская, 11-я линия, Советская, в переулках Туапсинский, Керченский.

Во вторник это коснется проспекта Нагибина, улиц 26 Июня, Печорская, Днепропетровская, Социалистическая, Журавлева. Ограничения введут по улицам Всесоюзная, Набережная, Портовая, Циолковского, переулкам Всесоюзная, Ковельский, Милютинский, Миусский, Пржевальского, Ремонтненский, Урицкого, Юношеский.

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В среду ограничения введут на улицах Всесоюзная, Набережная, Еременко, Красноармейская, Города Волос. В четверг электричества не будет на улицах Тельмана, Лермонтовская, Город Волос, в переулках Газетный и Семашко. В пятницу обесточат улицу Всесоюзная и переулок Казачий.

Ранее ростовчане пожаловались на странное отключение света на Западном три дня подряд.

#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Отключения света#Донэнерго#Улицы#Проспект Нагибина#Электричество#Переулки#Ограничения#Жалобы
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