В среду ограничения введут на улицах Всесоюзная, Набережная, Еременко, Красноармейская, Города Волос. В четверг электричества не будет на улицах Тельмана, Лермонтовская, Город Волос, в переулках Газетный и Семашко. В пятницу обесточат улицу Всесоюзная и переулок Казачий.