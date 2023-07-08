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Медведев заявил, что вступление Украины в НАТО создаст угрозу третьей мировой войны

8 июля 2023, 13:42
Фото: pxhere.com
Медведев заявил, что вступление Украины в НАТО создаст угрозу третьей мировой войны
Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал вступление Украины в НАТО угрозой начала третьей мировой войны, подробностями поделился портал «Новые известия».

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прервал молчание после недавнего заявления президента США Джо Байдена о том, что России не предоставят гарантии о невступлении Украины в НАТО, зато киевскому режиму собираются поставлять кассетные боеприпасы.

По мнению Дмитрия Медведева, Байден манит власти Украины «натовской перспективой», продолжая разжигать конфликт в Европе, что в перспективе может привести к третьей мировой войне. Уже сейчас киевский режим продолжает разрушать собственную страну ради вступления в НАТО и получения все новых видов вооружения, однако все это ведет только к ухудшению ситуации в Восточной Европе.

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На вопрос о том, что движет Джо Байденом, Медведев предположил, что США желает доминировать на мировой политической арене, ограничивая развитие других стран.

«Может, одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества», — цитирует Медведева издание.

Ранее политолог Гусий предположил, что Украина способна нанести еще один удар по Краснодарскому краю.

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