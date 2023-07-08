По мнению Дмитрия Медведева, Байден манит власти Украины «натовской перспективой», продолжая разжигать конфликт в Европе, что в перспективе может привести к третьей мировой войне. Уже сейчас киевский режим продолжает разрушать собственную страну ради вступления в НАТО и получения все новых видов вооружения, однако все это ведет только к ухудшению ситуации в Восточной Европе.