Под Ростовом водитель иномарки сбил 58-летнюю женщину на пешеходном переходе

Posted Сегодня, 18:17
Published Сегодня, 18:17
Modified Сегодня, 18:19
Updated Сегодня, 18:19
В пятницу, 7 июля, в 20.55 мск на 15-м километре автодороги «Ростов-на-Дону — Азов (старое направление)» произошла авария с участием пешехода.
26-летний водитель управлял Chevrolet Aveo и не стал уступать дорогу 58-летней женщине, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В итоге дончанка получила травмы, ее доставили к медикам. Полиция будет устанавливаться обстоятельства аварии.
Ранее водитель, управляющий автомобилем под действием алкоголя, спровоцировал аварию, в которой погибли две дончанки.