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Под Ростовом водитель иномарки сбил 58-летнюю женщину на пешеходном переходе

8 июля 2023, 18:17
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Под Ростовом водитель иномарки сбил 58-летнюю женщину на пешеходном переходе
В Ростовской области на автодороге «Ростов-на-Дону — Азов» сбили 58-летнюю женщину, обстоятельствами ДТП поделились в пресс-службе донской Госавтоинспекции.

В пятницу, 7 июля, в 20.55 мск на 15-м километре автодороги «Ростов-на-Дону — Азов (старое направление)» произошла авария с участием пешехода.

26-летний водитель управлял Chevrolet Aveo и не стал уступать дорогу 58-летней женщине, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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В итоге дончанка получила травмы, ее доставили к медикам. Полиция будет устанавливаться обстоятельства аварии.

Ранее водитель, управляющий автомобилем под действием алкоголя, спровоцировал аварию, в которой погибли две дончанки.

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