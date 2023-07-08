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Пьяный водитель без прав в Новошахтинске спровоцировал ДТП с двумя погибшими

8 июля 2023, 10:58
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Пьяный водитель без прав в Новошахтинске спровоцировал ДТП с двумя погибшими
В Ростовской области 22-летний водитель без прав спровоцировал ДТП с двумя погибшими, подробности аварии рассказали в пресс-службе ГИБДД региона.

В субботу, 8 июля, в 03.00 мск в Новошахтинске на улице Ростовской, 132 произошла авария с автомобилем-перевертышем.

По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ — 2115» находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и без необходимой лицензии на управление транспортом. В какой-то момент водитель не смог справиться с управлением автомобилем, и он опрокинулся.

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В результате аварии погибли 26-летняя и 25-летняя пассажирки «ВАЗ-2115».

Теперь полиция займется выяснением обстоятельств аварии.

Ранее в Ростовской области столкнувшиеся фуры спровоцировали огромную пробку на трассе М-4 «Дон».

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