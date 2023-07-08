Пьяный водитель без прав в Новошахтинске спровоцировал ДТП с двумя погибшими

По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ — 2115» находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и без необходимой лицензии на управление транспортом. В какой-то момент водитель не смог справиться с управлением автомобилем, и он опрокинулся.