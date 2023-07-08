Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Синоптики предупредили ростовчан о начале нового периода мощных геомагнитных бурь, которые будут продолжаться следующие 15 дней.
В течение этого периода сила магнитных бурь будет колебаться от трех до шести баллов, из-за них метеозависимые люди будут чувствовать недомогание, слабость, головные боли, возможны перепады артериального давления.
Самыми «тяжелыми» днями из-за магнитных бурь станут 12 и 13 июля, когда сила бури достигнет шести баллов. В оставшиеся дни бури не превысят отметку в три балла.
Чтобы избежать ухудшения самочувствия ростовчанам рекомендуется чаще бывать на свежем воздухе, не забывать спать достаточное количество часов, отказаться от чрезмерных физических нагрузок и спиртного.
Ранее жителей Ростовской области предупредили о магнитных бурях в конце июня.