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Ростов-на-Дону накроет мощными магнитными бурями с 8 июля

8 июля 2023, 10:31
Фото: pxhere.com
Ростов-на-Дону накроет мощными магнитными бурями с 8 июля
В Ростове-на-Дону с 8 по 22 июля горожан ожидает период мощных магнитных бурь, информацией об этом поделились метеорологи.

Синоптики предупредили ростовчан о начале нового периода мощных геомагнитных бурь, которые будут продолжаться следующие 15 дней.

В течение этого периода сила магнитных бурь будет колебаться от трех до шести баллов, из-за них метеозависимые люди будут чувствовать недомогание, слабость, головные боли, возможны перепады артериального давления.

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Самыми «тяжелыми» днями из-за магнитных бурь станут 12 и 13 июля, когда сила бури достигнет шести баллов. В оставшиеся дни бури не превысят отметку в три балла.

Чтобы избежать ухудшения самочувствия ростовчанам рекомендуется чаще бывать на свежем воздухе, не забывать спать достаточное количество часов, отказаться от чрезмерных физических нагрузок и спиртного.

Ранее жителей Ростовской области предупредили о магнитных бурях в конце июня.

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