Ростов-на-Дону вошел в топ-10 наиболее привлекательных для переезда городов

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Канал «РБК ТВ Юг» со ссылкой на директора одного из порталов трудоустройства на юге России Олесю Лавренову рассказал, что Ростовская область является привлекательным местом для переезда во время поиска работы.
«В целом ситуация на Юге, как и во всех остальных регионах, выглядит как абсолютный рынок соискателя, что означает достаточно острый дефицит кадров», — рассказала Олеся Лавренова.
По словам эксперта, когда соискатели ищут место трудоустройства и указывают возможность переезда, как правило, речь идет о Москве, Санкт-Петербурге или Краснодарском крае. Однако и Ростовская область с Ростовом-на-Дону входят в первую десятку городов и регионов, куда россияне готовы переехать в поисках лучшего места работы.
По словам эксперта, в настоящий момент все регионы испытывают кадровый голод в сфере строительства, кроме того, людей рабочих специальностей не хватает югу России и стране в целом.
Ранее Ростов-на-Дону вошел в десятку городов с высоким качеством жизни.