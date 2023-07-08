Ростов-на-Дону вошел в топ-10 наиболее привлекательных для переезда городов

По словам эксперта, когда соискатели ищут место трудоустройства и указывают возможность переезда, как правило, речь идет о Москве, Санкт-Петербурге или Краснодарском крае. Однако и Ростовская область с Ростовом-на-Дону входят в первую десятку городов и регионов, куда россияне готовы переехать в поисках лучшего места работы.