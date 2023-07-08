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Розового фламинго поставили оповещать ростовчан о разбитой дороге

8 июля 2023, 05:49
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в одну из ям на дороге поставили игрушку в виде розового фламинго, сообщили местные жители в соцсетях.

На улице 38-я Линия провалился асфальт на проезжей части, однако водители могут заметить его не сразу и повредить автомобиль. Для того, чтобы их оповестить, в яму поставили яркую игрушку.

Фото: соцсети



«Вот такой фламинго на 38-й Линии, видимо, передает привет водоканалу», — написал автор. Пользователей в комментариях рассмешила такая инициатива.

«Автодор» до 1 сентября починит дороги, поврежденные при строительстве обхода Аксая
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Когда будет отремонтирована эта дорога, информации не поступало.

Ранее стало известно, что «Автодор» до 1 сентября починит дороги, поврежденные при строительстве обхода Аксая. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Дорога#Яма#Фламинго#Оповещение#Автомобиль
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