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Published Сегодня, 05:49
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На улице 38-я Линия провалился асфальт на проезжей части, однако водители могут заметить его не сразу и повредить автомобиль. Для того, чтобы их оповестить, в яму поставили яркую игрушку.
«Вот такой фламинго на 38-й Линии, видимо, передает привет водоканалу», — написал автор. Пользователей в комментариях рассмешила такая инициатива.
Когда будет отремонтирована эта дорога, информации не поступало.
Ранее стало известно, что «Автодор» до 1 сентября починит дороги, поврежденные при строительстве обхода Аксая. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.