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Published Сегодня, 13:12

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Спасатель Белков рассказал, можно ли заразиться холерой от воды в Темернике в Ростове

8 июля 2023, 13:12
Фото: 24.mchs/gov.ru
Спасатель рассказал, что делать если дотронулся до зараженной холерой реки Темерник
Напомним, специалисты Роспотребнадзора обнаружили в реке Темерник, Северном водохранилище и Ростовском море холероподобную микрофлору.

Как рассказал корреспонденту RostovGazeta ростовский спасатель Артем Белков, после контакта с водой из этих водоемов нужно постараться ничего не трогать руками.

«Не стряхивайте с них брызги, чтобы капли не разлетелись и не попали на слизистые, не подносите руки к лицу, не трогайте еду, посуду и, по возможности, вообще ничего не трогайте», — предупреждает эксперт.

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Он советует тщательно вымыть руки с мылом по локоть, а затем обработать их антисептическим раствором.

«Если переживаете, что на вас могли попасть частицы воды, обработайте все тело. Также протрите антисептиком все, к чему вы могли случайно прикоснуться», — советует эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что Минприроды подтвердили массовую гибель рыбы в реке Темерник в Ростовской области.

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#Анна Ивченко#Темерник#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону
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