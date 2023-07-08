Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Как рассказал корреспонденту RostovGazeta ростовский спасатель Артем Белков, после контакта с водой из этих водоемов нужно постараться ничего не трогать руками.
«Не стряхивайте с них брызги, чтобы капли не разлетелись и не попали на слизистые, не подносите руки к лицу, не трогайте еду, посуду и, по возможности, вообще ничего не трогайте», — предупреждает эксперт.
Он советует тщательно вымыть руки с мылом по локоть, а затем обработать их антисептическим раствором.
«Если переживаете, что на вас могли попасть частицы воды, обработайте все тело. Также протрите антисептиком все, к чему вы могли случайно прикоснуться», — советует эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что Минприроды подтвердили массовую гибель рыбы в реке Темерник в Ростовской области.