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Стала известна причина звуков мощных хлопков в Ростове-на-Дону в ночь на 8 июля

8 июля 2023, 06:51
Фото: 1MI
Причиной громких звуков в Ростове-на-Дону в ночь на субботу, 8 июля, может быть возгорание автомобиля, сообщили горожане в соцсетях.

Ранее ростовчане написали, что проснулись от громких звуков, похожих на хлопки. Они рассказали, что это случилось в районе западного моста через Дон, а позже был виден черный дым.

Через некоторое горожане рассказали, что якобы загорелся автомобиль, который и стал причиной громких звуков.

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«Во время пожара были слышны взрывы, возможно, газовое оборудование или что-то подобное. Поэтому не стоит паниковать», — пишут ростовчане.

Официальных комментариев об этом не поступало, информация уточняется.

Ранее водитель заживо сгорел в грузовике в Ростовской области вечером 21 июня.

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