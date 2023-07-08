Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Ранее ростовчане написали, что проснулись от громких звуков, похожих на хлопки. Они рассказали, что это случилось в районе западного моста через Дон, а позже был виден черный дым.
Через некоторое горожане рассказали, что якобы загорелся автомобиль, который и стал причиной громких звуков.
«Во время пожара были слышны взрывы, возможно, газовое оборудование или что-то подобное. Поэтому не стоит паниковать», — пишут ростовчане.
Официальных комментариев об этом не поступало, информация уточняется.
Ранее водитель заживо сгорел в грузовике в Ростовской области вечером 21 июня.