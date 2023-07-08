Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Rostov.aif пишет, что преступление было совершено 7 июля в лесу в районе хутора Старая Станица. Издание уточнило, что здесь мужчина изнасиловал девочку.
«При помощи потерпевшей составлен фоторобот подозреваемого. Ему на вид 40 лет, у него есть машина светлого цвета», — сказано в сообщении.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что жительницу Ростовской области осудят за ложный донос об изнасиловании. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.