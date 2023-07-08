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Published Сегодня, 07:36

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Стало известно о розыске жителя в Ростовской области за изнасилование девочки

8 июля 2023, 07:36
Фото: 1MI
В Ростовской области идет розыск мужчины, которого подозревают в изнасиловани несовершеннолетней, сообщают СМИ.

Rostov.aif пишет, что преступление было совершено 7 июля в лесу в районе хутора Старая Станица. Издание уточнило, что здесь мужчина изнасиловал девочку.

«При помощи потерпевшей составлен фоторобот подозреваемого. Ему на вид 40 лет, у него есть машина светлого цвета», — сказано в сообщении.

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Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее стало известно, что жительницу Ростовской области осудят за ложный донос об изнасиловании. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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