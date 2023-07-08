В Азовском море за десять лет могут исчезнуть судак, тарань и другая донская рыба

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Радио «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на доцента кафедры зоологии ростовского вуза Сергея Дудкина объявил, что через 10 лет в Азовском море перестанут водиться судак, тарань, лещ и другая привычная рыба.
Причиной этого станет повышение уровня солености из-за деятельности человека, которое предсказывали ученые прошлого столетия. По словам эксперта, переломной точкой стал 2009 год, после которого соленость моря стала уверенно расти. За последние 14 лет показатели солености выросли на 3,5 промилле, что сделало акваторию Азовского моря некомфортной для проживания некоторыми видами рыб.
«Соленость повышается из-за постоянного сокращения пресноводного стока из рек Дон и Кубань», — рассказал ученый, добавив, что самое существенное сокращение стока пресной воды произошло на реке Дон вследствие деятельности человека. Эти неблагоприятные явления привели к тому, что уже сейчас ученые наблюдают сокращение ареалов обитания животных и нерестовые площади.
Обратная сторона этого процесса заключается в том, что Азовское море и Таганрогский залив становятся благоприятной средой обитания для черноморской кефали, морских собачек, зеленушки и медуз. Дудкин предполагает, что в ближайшие пять-десять лет рост солености продолжится, если не будет увеличен пресноводный сток Дона и Кубани. В перспективе это способно привести к исчезновению некоторых видов рыбы и снижению туристического и промыслового потенциала Азовского моря.
Ранее ученый Сергей Дудкин рассказал, как защитить себя от паразитов в рыбе.