В Азовском море за десять лет могут исчезнуть судак, тарань и другая донская рыба

Обратная сторона этого процесса заключается в том, что Азовское море и Таганрогский залив становятся благоприятной средой обитания для черноморской кефали, морских собачек, зеленушки и медуз. Дудкин предполагает, что в ближайшие пять-десять лет рост солености продолжится, если не будет увеличен пресноводный сток Дона и Кубани. В перспективе это способно привести к исчезновению некоторых видов рыбы и снижению туристического и промыслового потенциала Азовского моря.