В ДТП на трассе «Новочеркасск-Каменоломни» пострадала 29-летняя автомобилистка

37-летний водитель иномарки Audi A6, по предварительной информации, выехал на встречную полосу на запрещенном участке и столкнулся Nissan Almera, за рулем которой была 29-летняя женщина.

В пятницу, 7 июля, в 16.05 мск на 23-ем километре трассы «Новочеркасск — Каменоломни» в Октябрьском районе Ростовской области произошла авария с участием двух автомобилей.

Пьяный водитель без прав в Новошахтинске спровоцировал ДТП с двумя погибшими

Ранее в Новошахтинске в аварии погибли две пассажирки пьяного водителя.

Теперь полиция будет выяснять обстоятельства аварии.

В результате аварии водитель Nissan Almera получила различные травмы, ей потребовалась помощь врачей, а потому девушку доставили в медучреждение.

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