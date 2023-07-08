В ДТП на трассе «Новочеркасск-Каменоломни» пострадала 29-летняя автомобилистка

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
В пятницу, 7 июля, в 16.05 мск на 23-ем километре трассы «Новочеркасск — Каменоломни» в Октябрьском районе Ростовской области произошла авария с участием двух автомобилей.
37-летний водитель иномарки Audi A6, по предварительной информации, выехал на встречную полосу на запрещенном участке и столкнулся Nissan Almera, за рулем которой была 29-летняя женщина.
В результате аварии водитель Nissan Almera получила различные травмы, ей потребовалась помощь врачей, а потому девушку доставили в медучреждение.
Теперь полиция будет выяснять обстоятельства аварии.
Ранее в Новошахтинске в аварии погибли две пассажирки пьяного водителя.