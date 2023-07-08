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В ДТП на трассе «Новочеркасск-Каменоломни» пострадала 29-летняя автомобилистка

8 июля 2023, 17:57
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В ДТП на трассе «Новочеркасск-Каменоломни» пострадала 29-летняя автомобилистка
В Ростовской области 7 июля на трассе «Новочеркасск — Каменоломни» произошла авария с участием двух автомобилей, подробностями аварии поделились в пресс-службе ГИБДД региона.

В пятницу, 7 июля, в 16.05 мск на 23-ем километре трассы «Новочеркасск — Каменоломни» в Октябрьском районе Ростовской области произошла авария с участием двух автомобилей.

37-летний водитель иномарки Audi A6, по предварительной информации, выехал на встречную полосу на запрещенном участке и столкнулся Nissan Almera, за рулем которой была 29-летняя женщина.

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В результате аварии водитель Nissan Almera получила различные травмы, ей потребовалась помощь врачей, а потому девушку доставили в медучреждение.

Теперь полиция будет выяснять обстоятельства аварии.

Ранее в Новошахтинске в аварии погибли две пассажирки пьяного водителя.

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