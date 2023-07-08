В ДТП на трассе «Ростов-Азов» пострадали двое взрослых и три ребенка

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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В пятницу, 7 июля, в 20.00 мск на 17-м километре дороги «Ростов-на-Дону — Азов» в станице Новоалександровской произошла авария с участием трех автомобилей.
29-летний водитель Renault Kaptur не смог справиться с управлением, выехал на встречную полосу, врезался в Chery Tiggo, после чего автомобиль Renault Kaptur отлетел в сторону Chevrolet Lacetti, за рулем которой находился 53-летний водитель.
В результате аварии пострадали водитель Chevrolet и четверо его пассажиров: 42-летний пассажир и три 14-летние девочки. Их всех доставили в больницу и передали врачам.
Теперь полицейским необходимо установить обстоятельства аварии.
Ранее в Ростове попал в аварию автобус с 15 пассажирами.