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В ДТП на трассе «Ростов-Азов» пострадали двое взрослых и три ребенка

8 июля 2023, 08:54
Фото: pxhere.com
В ДТП на трассе «Ростов-Азов» пострадали двое взрослых и три ребенка

В массовом ДТП под Ростовом пострадали три девочки-подростка и двое взрослых

В Ростовской области 7 июля на автодороге «Ростов — Азов» столкнулись три автомобиля, пострадали пять человек, трое из них — несовершеннолетние, подробностями аварии поделились в пресс-службе ГИБДД региона.

В пятницу, 7 июля, в 20.00 мск на 17-м километре дороги «Ростов-на-Дону — Азов» в станице Новоалександровской произошла авария с участием трех автомобилей.

29-летний водитель Renault Kaptur не смог справиться с управлением, выехал на встречную полосу, врезался в Chery Tiggo, после чего автомобиль Renault Kaptur отлетел в сторону Chevrolet Lacetti, за рулем которой находился 53-летний водитель.

Видео: ГИБДД по РО

В результате аварии пострадали водитель Chevrolet и четверо его пассажиров: 42-летний пассажир и три 14-летние девочки. Их всех доставили в больницу и передали врачам.

Теперь полицейским необходимо установить обстоятельства аварии.

Ранее в Ростове попал в аварию автобус с 15 пассажирами.

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