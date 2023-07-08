«Мы стремимся завершить все работы по ремонту и реставрации в театре к юбилейной дате. Интерьер готов, а снаружи проведены фасадные работы и заменены инженерные коммуникации. Остальные работы, которые будут выполнены в этом и следующем году, связаны с благоустройством», — отметил Игорь Гуськов, первый заместитель губернатора Ростовской области.