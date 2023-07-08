Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
В 2022 году начался большой проект по благоустройству, работы над которым должны завершиться в 2024 году, а на эти цели из областного бюджета выделили свыше 700 миллионов рублей.
Внутренний двор здания музтеатра получил новые фасады и подвесные потолки, а также сделали тротуарное покрытие по улице Социалистической. На участке возле Большой Садовой уже установлены новые цветочницы, сделано покрытие из гранита и озеленение территории.
Подрядная организация начала установку первого из трех малых фонтанов с сухими чашами.
«Мы стремимся завершить все работы по ремонту и реставрации в театре к юбилейной дате. Интерьер готов, а снаружи проведены фасадные работы и заменены инженерные коммуникации. Остальные работы, которые будут выполнены в этом и следующем году, связаны с благоустройством», — отметил Игорь Гуськов, первый заместитель губернатора Ростовской области.
Ранее стало известно, что в Ростове рядом с ТЦ «Мега» построят новый жилой район на площади 30 гектаров.