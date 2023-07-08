В Ростове ночью 8 июля вспыхнули частный дом и легковой автомобиль

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
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В ночь на субботу, 8 июля, в Октябрьском районе Ростове на улице Безымянная балка, 354Б вспыхнул пожар.
По словам сотрудников экстренных служб, пожар охватил частный дом и легковой автомобиль на площади 10 «квадратов». Первое сообщение о возгорании поступило в 03.29 мск, через 20 минут огонь локализовали, а уже в 04.20 пожар полностью потушили. В работах задействовали четыре автоцистерны.
«Пострадавших нет», — сказано в сообщение пресс-службы, также нет никакой информации о том, что стало причиной возгорания.
Ранее этой же ночью ростовчане предположили, что источником громких хлопков в Ростове стал горящий автомобиль или взрыв газового оборудования.