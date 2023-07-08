В Ростове ночью 8 июля вспыхнули частный дом и легковой автомобиль

По словам сотрудников экстренных служб, пожар охватил частный дом и легковой автомобиль на площади 10 «квадратов». Первое сообщение о возгорании поступило в 03.29 мск, через 20 минут огонь локализовали, а уже в 04.20 пожар полностью потушили. В работах задействовали четыре автоцистерны.