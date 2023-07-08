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В Ростове за 220 млн рублей продают участок земли рядом с городским портом

8 июля 2023, 13:13
Фото: Авито
В Ростове за 220 млн рублей продают участок земли рядом с городским портом
В Ростове продают участок земли на улице Береговой рядом с Ростовским портом, сведения об этом появились на площадке бесплатных объявлений о продаже.

В начале июля агентство недвижимости опубликовало объявление о продаже земельного участка на улице Береговой в Пролетарском районе за 220 миллионов рублей. Земля находится рядом с причалом №9 Ростовского порта в зоне земель населенных пунктов, площадь участка составляет около четырех тысяч квадратных метров.

Фото: Авито

Согласно данным продавца, землю можно использовать под размещение производства. На участке уже есть четырехэтажное административное здание, три склада, два производственных здания, гараж, мастерские и два здания управления.

«Участок очень перспективный в плане строительства, так как с 2025 года начнется строительство продолжения главной набережной Ростова-на-Дону», — уточняет продавец, добавив, что набережная пройдет в 10 метрах от участка.

Ранее в Ростове выставили на продажу участок под рестораном «Балканы».

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