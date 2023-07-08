В Ростове за 220 млн рублей продают участок земли рядом с городским портом

В начале июля агентство недвижимости опубликовало объявление о продаже земельного участка на улице Береговой в Пролетарском районе за 220 миллионов рублей. Земля находится рядом с причалом №9 Ростовского порта в зоне земель населенных пунктов, площадь участка составляет около четырех тысяч квадратных метров.