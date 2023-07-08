В Ростове за 220 млн рублей продают участок земли рядом с городским портом

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
В начале июля агентство недвижимости опубликовало объявление о продаже земельного участка на улице Береговой в Пролетарском районе за 220 миллионов рублей. Земля находится рядом с причалом №9 Ростовского порта в зоне земель населенных пунктов, площадь участка составляет около четырех тысяч квадратных метров.
Согласно данным продавца, землю можно использовать под размещение производства. На участке уже есть четырехэтажное административное здание, три склада, два производственных здания, гараж, мастерские и два здания управления.
«Участок очень перспективный в плане строительства, так как с 2025 года начнется строительство продолжения главной набережной Ростова-на-Дону», — уточняет продавец, добавив, что набережная пройдет в 10 метрах от участка.
Ранее в Ростове выставили на продажу участок под рестораном «Балканы».